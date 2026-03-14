TC Dua Pekan di Surabaya, Nova Arianto Puas dengan Perkembangan Timnas U-20

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto mengaku puas dengan perkembangan para pemain selama menjalani pemusatan latihan (training camp/TC) di Surabaya dalam dua pekan terakhir.

“Saya sangat senang dengan perkembangan pemain selama dua minggu ini, karena pemain sangat bekerja keras selama latihan dan berusaha memahami game plan yang kami siapkan,” kata Nova sebelum sesi latihan di Stadion Gelora 10 November, Jumat (13/3).

Nova menjelaskan selama TC tersebut tim pelatih fokus menyamakan pola permainan tim U-20 dengan konsep permainan Timnas Indonesia senior. Hal ini dilakukan agar terdapat kesinambungan dalam sistem permainan tim nasional di berbagai kelompok usia.

Menurut dia, para pemain merespons program latihan tersebut dengan baik sehingga perkembangan yang terlihat cukup menggembirakan. Dalam beberapa hari terakhir, tim juga menjalani latihan bersama dengan sejumlah klub.

“Sebenarnya bukan uji coba, tetapi lebih ke latihan bersama karena kami belum masuk fase uji coba. Minggu lalu kami fokus pada attacking dan latihan bersama Persela, sedangkan minggu ini fokus defending dengan Persebaya,” ujarnya.

Nova mengatakan setelah sesi latihan bersama terakhir menjelang Lebaran, para pemain akan dipulangkan sementara ke klub masing-masing.

“Setelah latihan bersama besok dengan Persebaya, pemain akan kembali ke klubnya masing-masing dan direncanakan mulai TC lagi pada 31 Maret,” ucapnya.

Dia menambahkan lokasi TC tahap berikutnya kemungkinan tidak lagi digelar di Surabaya, tetapi dipindahkan ke lokasi lain yang masih dipertimbangkan.