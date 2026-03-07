Johnny Jansen Ungkap Kunci Bali United Kalahkan Arema FC 4-3

JPNN.com

Sabtu, 07 Maret 2026 – 16:40 WIB
Penjaga gawang Bali United Mike Hauptmeijer (kanan) berusaha menangkap bola disaksikan rekannya Kadek Arel Priatna (kiri) dan pesepak bola Arema FC Joel Vinicius Silva Dos Anjos (tengah) dalam pertandingan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Jumat (6/3/2026).Bali United mengalahkan Arema dengan skor akhir 4 - 3. ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku puas dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (6/3) malam.

Menurut dia, tiga poin tersebut sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain setelah sebelumnya Bali United melalui lima pertandingan tanpa kemenangan.

“Tentu kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri para pemain kami,” kata Johnny Jansen dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Sebelumnya, Bali United hanya mampu meraih dua poin dari lima laga terakhir, yakni dua hasil imbang dan tiga kekalahan.

Pelatih asal Belanda itu mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang tampil spartan dalam laga yang berlangsung sengit dan bertempo tinggi.

Dia juga menilai para pemain mampu menjalankan taktik yang sudah disiapkan tim pelatih, yakni memaksimalkan umpan langsung ke area pertahanan Arema FC.

Strategi tersebut terbukti efektif karena dua gol Bali United yang dicetak Teppei Yachida dan Diego Campos lahir dari skema tersebut.

“Saya sudah menganalisis permainan Arema dengan baik. Mereka bermain dengan full back dan kami mencoba memanfaatkan sisi itu. Hasilnya bisa menjadi gol,” ujar mantan pelatih PEC Zwolle dan SC Heerenveen tersebut.

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengungkap kunci kemenangan 4-3 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Kemenangan ini mengakhiri tren negatif tim.
Sumber Antara
