Johnny Jansen Ungkap Kunci Bali United Kalahkan Arema FC 4-3

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku puas dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (6/3) malam.

Menurut dia, tiga poin tersebut sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain setelah sebelumnya Bali United melalui lima pertandingan tanpa kemenangan.

“Tentu kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri para pemain kami,” kata Johnny Jansen dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Sebelumnya, Bali United hanya mampu meraih dua poin dari lima laga terakhir, yakni dua hasil imbang dan tiga kekalahan.

Pelatih asal Belanda itu mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang tampil spartan dalam laga yang berlangsung sengit dan bertempo tinggi.

Dia juga menilai para pemain mampu menjalankan taktik yang sudah disiapkan tim pelatih, yakni memaksimalkan umpan langsung ke area pertahanan Arema FC.

Strategi tersebut terbukti efektif karena dua gol Bali United yang dicetak Teppei Yachida dan Diego Campos lahir dari skema tersebut.

“Saya sudah menganalisis permainan Arema dengan baik. Mereka bermain dengan full back dan kami mencoba memanfaatkan sisi itu. Hasilnya bisa menjadi gol,” ujar mantan pelatih PEC Zwolle dan SC Heerenveen tersebut.