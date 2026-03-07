JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Arema FC Kalah dari Bali United, Marcos Santos Soroti Performa Buruk Babak Pertama

Arema FC Kalah dari Bali United, Marcos Santos Soroti Performa Buruk Babak Pertama

Sabtu, 07 Maret 2026 – 16:10 WIB
Arema FC Kalah dari Bali United, Marcos Santos Soroti Performa Buruk Babak Pertama - JPNN.com Jatim
Pesepak bola Bali United Diego De Jesus Campos Ballestero (kanan) berusaha merebut bola dari pesepak bola Arema FC Ilham Rio Fahmi (kiri) dalam pertandingan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Jumat (6/3/2026).Bali United mengalahkan Arema dengan skor akhir 4 - 3. ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa timnya setelah kalah dramatis 3-4 dari Bali United di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (6/3) malam. 

Dalam konferensi pers usai pertandingan, Marcos menilai penampilan anak asuhnya pada babak pertama jauh dari harapan sehingga Bali United mampu mencetak dua gol.

“Penampilan kami di babak pertama kurang bagus dan itu menyulitkan, tetapi di babak kedua kami bisa bermain bagus,” kata Marcos.

Baca Juga:

Pada pertandingan tersebut, Bali United mampu mencetak dua gol lebih dulu melalui Teppei Yachida pada menit ke-22 dan Diego Campos.

Menurut Marcos, masalah performa di babak pertama sebenarnya sudah beberapa kali terjadi pada pertandingan sebelumnya.

Hal serupa terjadi saat Arema FC kalah 1-3 dari Borneo FC. Dalam laga itu, Borneo FC mampu mencetak gol cepat melalui Caxambu pada menit ke-7 serta dua gol tambahan dari Villa pada menit ke-26 dan 42.

Baca Juga:

Arema FC juga sempat kecolongan gol saat menghadapi Madura United melalui Brandao pada menit ke-45+1.

Marcos menegaskan tim pelatih akan berupaya memperbaiki performa sekaligus memulihkan mental pemain agar bisa tampil lebih konsisten pada laga-laga berikutnya.

Pelatih Arema FC Marcos Santos akan mengevaluasi performa tim setelah kalah 3-4 dari Bali United di Stadion Kanjuruhan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   arema fc arema fc vs bali united marcos santos performa arema fc Julian Guevara BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU