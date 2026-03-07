Arema FC Kalah dari Bali United, Marcos Santos Soroti Performa Buruk Babak Pertama

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa timnya setelah kalah dramatis 3-4 dari Bali United di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (6/3) malam.

Dalam konferensi pers usai pertandingan, Marcos menilai penampilan anak asuhnya pada babak pertama jauh dari harapan sehingga Bali United mampu mencetak dua gol.

“Penampilan kami di babak pertama kurang bagus dan itu menyulitkan, tetapi di babak kedua kami bisa bermain bagus,” kata Marcos.

Pada pertandingan tersebut, Bali United mampu mencetak dua gol lebih dulu melalui Teppei Yachida pada menit ke-22 dan Diego Campos.

Menurut Marcos, masalah performa di babak pertama sebenarnya sudah beberapa kali terjadi pada pertandingan sebelumnya.

Hal serupa terjadi saat Arema FC kalah 1-3 dari Borneo FC. Dalam laga itu, Borneo FC mampu mencetak gol cepat melalui Caxambu pada menit ke-7 serta dua gol tambahan dari Villa pada menit ke-26 dan 42.

Arema FC juga sempat kecolongan gol saat menghadapi Madura United melalui Brandao pada menit ke-45+1.

Marcos menegaskan tim pelatih akan berupaya memperbaiki performa sekaligus memulihkan mental pemain agar bisa tampil lebih konsisten pada laga-laga berikutnya.