Drama Injury Time! Bali United Bungkam Arema FC 4-3 di Stadion Kanjuruhan

jatim.jpnn.com, MALANG - Bali United sukses mencuri tiga poin saat bertandang ke markas Arema FC.

Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu menang dramatis dengan skor 4-3 pada laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat malam.

Dua dari empat gol Bali United dicetak oleh Teppei Yachida. Sementara satu gol lainnya disumbang Diego Campos, serta satu gol tambahan berasal dari gol bunuh diri pemain Arema FC, Betinho.

Adapun tiga gol Arema FC dicetak Dalberto Luan yang memborong dua gol dan satu gol lainnya berasal dari bunuh diri pemain Bali United Kadek Arel.

Pada babak pertama, pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi. Kedua tim sama-sama berupaya mencetak gol cepat.

Arema FC mengandalkan serangan dari kedua sisi sayap melalui Dalberto Luan dan Gabriel Silva. Sementara Bali United memilih bermain lebih efektif dengan skema direct pass dari lini belakang ke lini serang.

Bali United berhasil membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui gol Teppei Yachida. Tendangan placing pemain bernomor punggung 17 itu gagal diantisipasi kiper Arema FC Gianluca Pandeynuwu.

Lima menit berselang, Bali United menggandakan keunggulan lewat Diego Campos. Tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti tak mampu dihentikan lini belakang Arema FC.