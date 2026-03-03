Tavares Puji Mental Pemain Seusai Tahan Imbang Persib di Kandang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memuji mental bertanding anak asuhnya usai bermain imbang 2-2 melawan juara bertahan Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin malam.

Persebaya sempat tertinggal sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan.

"Kami sebenarnya ingin menang, tetapi kami harus tetap senang dengan semangat juang pemain meski hasilnya seri,” kata Tavares dalam konferensi pers seusai laga.

Menurut dia, pertandingan berjalan terbuka dengan banyak peluang tercipta dari kedua tim sehingga hasil imbang menjadi gambaran jalannya laga.

Terkait taktik, Tavares menjelaskan pergantian pemain dilakukan setelah Milos Raickovic melakukan pelanggaran berbahaya di dekat kotak penalti pada akhir babak pertama.

Dia menilai kondisi fisik Milos menurun akibat padatnya jadwal pertandingan, sehingga memasukkan Gustavo Fernandes dan mendorong Risto Mitrevski lebih ke depan.

"Hal itu kami lakukan untuk mengantisipasi masuknya pemain bertubuh tinggi dari Persib," ujarnya.

Tavares menyebut keputusan tersebut diambil berdasarkan analisis laga-laga Persib sebelumnya yang kerap mencetak gol lewat umpan silang memanfaatkan postur penyerang.