Dua Gol Dianulir VAR, Persebaya dan Persib Berbagi Poin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Persib Bandung pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (2/3) malam.

Gol Bajul Ijo dicetak Bruno Moreira (44’) dan Francisco Rivera (83’). Adapun dua gol Maung Bandung lahir lewat Luciano Guaycochea (51’) dan Andrew Jung (73’).

Persebaya langsung tampil menekan sejak menit awal. Peluang emas didapat Riyan Ardiansyah pada menit pertama, namun sepakannya masih mampu ditepis Teja Paku Alam.

Laga berlangsung sengit dengan jual beli serangan. Persib membalas pada menit ke-23 melalui Sadil Ramdhani, tetapi Ernando Ari Sutaryadi sigap mengamankan bola.

Persebaya akhirnya membuka keunggulan usai wasit meninjau VAR dan menyatakan Federico Barba melanggar Bruno Moreira di kotak penalti. Bruno yang menjadi algojo sukses mengecoh Teja dan membawa tuan rumah unggul 1-0 pada menit ke-44.

Persib sempat mencetak gol lewat Kakang Rudianto, tetapi dianulir setelah VAR mendeteksi handball Berguinho dalam prosesnya. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki paruh kedua, Persib tampil lebih agresif. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-51 saat Luciano Guaycochea melepaskan tembakan yang gagal dibendung Ernando. Skor berubah 1-1.

Tekanan terus berlanjut hingga Andrew Jung membawa Persib berbalik unggul 2-1 pada menit ke-73.