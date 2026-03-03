JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Dua Gol Dianulir VAR, Persebaya dan Persib Berbagi Poin

Dua Gol Dianulir VAR, Persebaya dan Persib Berbagi Poin

Selasa, 03 Maret 2026 – 05:00 WIB
Dua Gol Dianulir VAR, Persebaya dan Persib Berbagi Poin - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Persebaya Surabaya Francisco Rivera (tengah) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persib Bandung saat pertandingan pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Senin (2/3/2026) malam. ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Persib Bandung pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (2/3) malam.

Gol Bajul Ijo dicetak Bruno Moreira (44’) dan Francisco Rivera (83’). Adapun dua gol Maung Bandung lahir lewat Luciano Guaycochea (51’) dan Andrew Jung (73’).

Persebaya langsung tampil menekan sejak menit awal. Peluang emas didapat Riyan Ardiansyah pada menit pertama, namun sepakannya masih mampu ditepis Teja Paku Alam.

Baca Juga:

Laga berlangsung sengit dengan jual beli serangan. Persib membalas pada menit ke-23 melalui Sadil Ramdhani, tetapi Ernando Ari Sutaryadi sigap mengamankan bola.

Persebaya akhirnya membuka keunggulan usai wasit meninjau VAR dan menyatakan Federico Barba melanggar Bruno Moreira di kotak penalti. Bruno yang menjadi algojo sukses mengecoh Teja dan membawa tuan rumah unggul 1-0 pada menit ke-44.

Persib sempat mencetak gol lewat Kakang Rudianto, tetapi dianulir setelah VAR mendeteksi handball Berguinho dalam prosesnya. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Baca Juga:

Memasuki paruh kedua, Persib tampil lebih agresif. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-51 saat Luciano Guaycochea melepaskan tembakan yang gagal dibendung Ernando. Skor berubah 1-1.

Tekanan terus berlanjut hingga Andrew Jung membawa Persib berbalik unggul 2-1 pada menit ke-73.

Persebaya dan Persib bermain imbang 2-2 di pekan ke-24 BRI Super League. Persib tetap puncak, Bajul Ijo di peringkat lima.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persebaya Persib persebaya vs persib hasil pertandingan BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU