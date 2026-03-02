Persib ke GBT Tanpa Beberapa Pilar, Bojan Hodak Tetap Optimistis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyatakan laga kontra Persebaya bakal berlangsung sengit pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (2/3)malam.

"Besok adalah laga derbi, pertemuan dua tim terbesar dalam sepak bola Indonesia. Dalam pertandingan seperti ini, tidak ada istilah tim favorit. Semua orang ingin menang dan saya yakin laga akan berjalan sulit dan sengit," ujar Hodak dalam konferensi pers di Stadion GBT, Minggu (1/3).

Pelatih asal Kroasia itu tak ingin kekalahan telak 1-4 dari Persebaya musim lalu dijadikan beban.

Menurut dia, hasil tersebut terjadi karena eksperimen taktis saat posisi Persib sudah aman di klasemen.

"Itu terjadi musim lalu. Saat itu saya mengambil risiko memainkan kiper muda karena posisi kami sudah aman. Besok situasinya berbeda. Kami fokus pada masa kini dan memperkuat pertahanan melalui bursa transfer lalu," katanya.

Hodak juga memberi perhatian khusus kepada pelatih baru Persebaya, Bernardo Tavares, yang dinilainya berhasil membangun pertahanan solid.

Selain itu, trio asing Bajul Ijo — Bruno Moreira, Gali Freitas, dan Rivera — disebutnya sebagai motor serangan yang patut diwaspadai.

“Mereka punya kualitas dan kreativitas yang bisa mengubah pertandingan,” ucapnya.