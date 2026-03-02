Hadapi Persib Bandung, Tavares Sebut Persebaya Tanpa Beban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memastikan timnya siap memberikan perlawanan maksimal tanpa beban saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (2/3).

Tavares menyebut Persib memiliki kedalaman skuad yang mumpuni dan mampu merotasi banyak pemain berkualitas.

"Mereka punya kemampuan untuk merotasi banyak pemain berkualitas. Ini seperti tim besar Malaysia Johor Darul Ta'zim (JDT) tetapi di Indonesia. Kalau melihat nilai pasar, tekanan ada di pihak lawan. Di sisi kami, kami tidak merasa terbebani (nothing to lose)," kata Tavares dalam konferensi pers prapertandingan, Minggu (1/3).

Pelatih asal Portugal itu juga mengakui Persib merupakan tim dengan pertahanan terbaik di liga musim ini, baru kebobolan 11 gol. Sementara itu, Persebaya telah kemasukan 23 gol.

Meski demikian, dia meyakini kolektivitas permainan Bajul Ijo yang mulai terbentuk dapat meredam agresivitas Maung Bandung.

"Mereka tim yang sangat kompetitif dan punya akurasi tinggi. Kami harus sangat fokus, baik saat menguasai bola maupun kehilangan bola. Melawan tim kuat, tim kami juga bisa berkembang," ujarnya.

Saat disinggung soal kemenangan 4-1 atas Persib musim lalu, Tavares menegaskan hasil tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur.

“Itu sudah menjadi sejarah. Setiap pertandingan berbeda,” ucapnya.