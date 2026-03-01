Persela Incar Kemenangan atas PSS Sleman demi Perbaiki Posisi Klasemen

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan tak gentar menghadapi pemuncak klasemen PSS Sleman pada lanjutan Pegadaian Championship 2025–2026 di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (1/3).

Pelatih Persela Bima Sakti memastikan timnya siap bangkit setelah gagal meraih poin di Kudus. Meski harus kehilangan John Mena dan Titan, dia menegaskan skuad Laskar Joko Tingkir tetap optimistis.

“Kami semua sudah siap dan sudah evaluasi kekalahan kemarin. Sekarang fokus mengembalikan performa terbaik,” kata Bima dalam sesi jumpa pers di Stadion Surajaya.

Menurut dia, posisi PSS di puncak klasemen bukan hal yang perlu ditakuti.

“Dalam kompetisi ada kalah dan menang, tidak ada tim yang selalu menang. Sepak bola bukan matematika. Siapa yang kerja keras, siap dan mau fight, itu yang akan memenangkan pertandingan,” ujarnya.

Di kubu lawan, pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis menyebut laga melawan Persela menjadi pertandingan penting dalam persaingan papan atas.

“Dua pertemuan musim ini kami belum menang atas Persela, itu jadi catatan bagi kami. Target setiap tim tentu ingin menang,” ujar Ansyari.

Dia mengakui absennya Tocantins akibat akumulasi kartu menjadi tantangan tersendiri. Namun, Ansyari menegaskan PSS tidak bergantung pada satu pemain.