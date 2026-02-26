JPNN.com

Menang 1-0 atas PSM, Tavares Soroti 20 Tembakan Persebaya yang Minim Akurasi

Kamis, 26 Februari 2026 – 10:25 WIB
Pesepakbola Persebaya Surabaya Gali Freitas (kedua kiri) berebut bola dengan pemain PSM Makassar Aloisio Soares Neto (kedua kanan) saat pertandingan pekan ke-23 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Rabu (25/2/2026) malam. ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyoroti akurasi tembakan anak asuhnya meski menang tipis 1-0 atas PSM Makassar pada pekan ke-23 BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu malam.

Dalam laga tersebut, Bajol Ijo melepaskan sekitar 20 percobaan, tetapi hanya tiga yang tepat sasaran.

“Saya rasa total ada sekitar 20 tembakan, tetapi hanya tiga yang tepat sasaran, tetapi saya bersyukur mereka (pemain) masih membuat banyak peluang," ujar Tavares dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih asal Portugal itu mengakui dominasi timnya, terutama pada babak pertama. Namun, penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

“Hal tersulit dalam sepak bola adalah menciptakan peluang. Hari ini kami menciptakan banyak, tetapi ke depan saat menembak bola, akurasi harus ditingkatkan,” tuturnya.

Selain akurasi, Tavares juga menyinggung pengambilan keputusan pemain yang sebelumnya kerap terburu-buru mengirim bola lambung. Evaluasi dilakukan melalui pertemuan individual dengan sejumlah pemain.

Menurut dia, kualitas lapangan kali ini turut membantu tim mengembangkan permainan bola bawah dengan lebih baik.

Dia juga menekankan pentingnya variasi serangan, baik melalui umpan pendek, umpan panjang, maupun perpindahan sisi permainan.

