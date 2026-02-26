JPNN.com

Kamis, 26 Februari 2026 – 09:44 WIB
Gol Roket Gali Freitas Bawa Persebaya Amankan Posisi 5 Klasemen - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Persebaya Surabaya Gali Freitas (kanan) berusaha menendang bola saat melawan PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-23 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Rabu (25/2/2026). ANTARA/Rizal Hanafi/vft.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya sukses mengamankan tiga poin usai menundukkan PSM Makassar dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Rabu (25/2) malam.

Gol tunggal kemenangan Bajol Ijo dicetak Gali Freitas pada menit ke-27 melalui sepakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung Reza Arya.

Sejak awal laga, Persebaya tampil agresif dengan mengandalkan umpan-umpan pendek dari lini belakang. Sebaliknya, PSM bermain lebih menunggu dan mengandalkan serangan balik.

Peluang emas pertama Persebaya lahir pada menit ke-12. Bruno Moreira sukses melewati bek lawan dan mengirim umpan matang kepada Rivera. Namun, Reza Arya sigap menutup ruang tembak dan menggagalkan peluang tersebut.

Rivera kembali mengancam pada menit ke-26 lewat sontekan di kotak penalti, tetapi lagi-lagi Reza Arya tampil gemilang di bawah mistar.

Kebuntuan akhirnya pecah semenit kemudian. Gali Freitas melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang bersarang ke gawang PSM. Skor 1-0 untuk tuan rumah bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, duel berlangsung lebih terbuka. PSM sempat mengancam lewat sundulan Yuran Fernandes pada menit ke-67, tetapi bola melambung di atas mistar gawang Ernando Ari.

Menjelang akhir laga, Persebaya memiliki sejumlah peluang emas melalui Risto Mitrevski, Bruno Moreira, dan Riyan Ardiansyah. Namun tak ada gol tambahan tercipta.

Sepakan keras Gali Freitas memastikan kemenangan Persebaya atas PSM Makassar. Bajol Ijo tetap bertahan di posisi lima klasemen sementara.
Sumber Antara
