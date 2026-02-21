Main di Brawijaya, Persik Kediri Dipaksa Menyerah 3-4 oleh Bhayangkara FC

JPNN.com

Sabtu, 21 Februari 2026 – 13:32 WIB
Pertandingan antara Persik melawan Bhayangkara FC di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur, Jumat (20/2/2026) malam. ANTARA/ HO-Persik Kediri (Persik kediri)

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri kalah dari Bhayangkara Presisi FC dengan skor 3-4 dalam laga lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jumat malam.

Tiga gol Persik dicetak Kiko Carneiro pada menit ke-33, Jose Enrique Rodriguez menit ke-51, dan Ernezto Gomez menit ke-64.

Sementara itu, empat gol Bhayangkara FC masing-masing dicetak Slaviko Damjanovic menit ke-6, Nehar Sadiki menit ke-38, Jean Befolo Mbarga menit ke-59, dan Bernard Doumbia menit ke-87.

Sejak awal pertandingan, kedua tim bermain terbuka. Persik justru kebobolan lebih dulu pada menit keenam melalui sundulan Damjanovic memanfaatkan situasi bola mati.

Tertinggal satu gol, Persik mencoba bangkit. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Kiko Carneiro mencetak gol lewat tendangan jarak jauh pada menit ke-33 sehingga skor menjadi 1-1.

Namun, Bhayangkara kembali unggul pada menit ke-38 melalui gol Nehar Sadiki yang memanfaatkan umpan Ryo Matsumura. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persik langsung menekan. Jose Enrique Rodriguez berhasil memanfaatkan bola rebound pada menit ke-51 untuk menyamakan skor menjadi 2-2.

Bhayangkara kembali unggul setelah Jean Befolo Mbarga mencetak gol pada menit ke-59 memanfaatkan bola lepas di depan gawang. Skor berubah menjadi 3-2.

Persik Kediri kalah dramatis 3-4 dari Bhayangkara FC di Stadion Brawijaya. Persik sempat tiga kali menyamakan kedudukan sebelum akhirnya kalah.
Sumber Antara
