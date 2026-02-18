Marcos Reina Soroti Gol Konyol, Persik Benahi Lini Belakang

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menyatakan timnya fokus membenahi lini pertahanan jelang menghadapi Bhayangkara FC pada lanjutan BRI Super League di Stadion Brawijaya, Jumat (20/2).

Reina menilai sektor belakang Macan Putih perlu mendapat perhatian serius setelah timnya gagal mencatatkan clean sheet pada laga sebelumnya.

"Sektor pertahanan yang diharapkan dapat lebih baik dan berkembang," kata Reina dalam laman I.League, Rabu (18/2).

Dia menyoroti gol pertama PSIM Yogyakarta ke gawang Persik pada laga Super League akhir pekan lalu.

Menurut Reina, gol tersebut terjadi akibat kesalahan mendasar yang seharusnya tidak perlu terjadi dan harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemain.

"Gol yang konyol yang seharusnya tidak perlu terjadi. Namun, itu sudah berlalu dan kami harus menerimanya. Yang terpenting kami belajar dan memastikan kesalahan serupa tidak terulang," ujarnya.

Walakin, Reina optimistis Persik Kediri menunjukkan perkembangan positif. Dia menyebut setiap pertandingan menjadi proses pembelajaran agar tim semakin solid dan konsisten.

"Kami akan menjadi lebih baik di setiap pertandingan mendatang," pungkasnya.