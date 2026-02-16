Marcos Santos Bongkar Kunci Arema FC Hajar Semen Padang 3-0

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos menilai keberhasilan timnya mengalahkan Semen Padang FC dengan skor 3-0 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (15/2) tak lepas dari berjalannya taktik permainan sesuai rencana.

"Saya melihat semuanya berjalan sesuai rencana, taktik kami berjalan dan pemain bekerja keras sehingga bisa tampil solid. Pada akhirnya kami bisa meraih tiga poin," kata Marcos dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Marcos mengakui pada awal hingga pertengahan babak pertama timnya sempat kesulitan mengembangkan permainan karena Semen Padang tampil menekan.

Namun, seiring berjalannya waktu, para pemain Arema mulai menemukan sentuhan terbaik dan perlahan mampu menjalankan strategi yang telah disiapkan hingga akhirnya menguasai jalannya pertandingan.

Menariknya, sepanjang laga formasi permainan Arema beberapa kali berubah secara situasional. Mulai dari 4-3-3, kemudian bergeser ke 4-1-4-1, 4-2-4, hingga 3-5-2 dan 5-3-2 saat bertahan.

Menurut Marcos, skema permainan tersebut merupakan hasil dari program latihan yang telah dirancang, termasuk pola terjadinya gol yang dicetak Joel Vinicius pada menit ke-29 dan ke-58, serta gol Gustavo Franca di menit ke-51.

"Kemudian saat di ruang ganti saya memberikan instruksi kepada pemain, mereka bisa menjalankannya dengan baik," ucap pelatih asal Brasil itu.

Karena itu, dia menegaskan kemenangan ini bukan hasil kerja individu semata, melainkan kerja kolektif seluruh pemain di dalam tim.