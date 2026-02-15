Joel Vinicius Menggila, Arema FC Bungkam Semen Padang 3-0

JPNN.com

Minggu, 15 Februari 2026 – 22:45 WIB
Pesepak bola Arema FC Gabriel Silva Costa (kiri) berusaha melewati hadangan pesepak bola Semen Padang Samuel Christianson Simanjuntak (kanan) dalam pertandingan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Minggu (15/2/2026). Arema FC mengalahkan Semen Padang dengan skor akhir 3-0. ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC tampil dominan saat menjamu Semen Padang FC dengan meraih kemenangan telak 3-0 pada lanjutan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (15/2).

Kemenangan Singo Edan ditentukan lewat dua gol Joel Vinicius (brace) dan satu gol tambahan dari Gustavo Franca.

Pada babak pertama, Semen Padang langsung tampil agresif dengan tempo cepat dan sempat merepotkan lini pertahanan Arema hingga pertengahan babak.

Namun, memasuki menit ke-25, lini tengah Arema yang diisi Gabriel Silva, Gustavo Franca, dan Valdeci Moreira mulai tampil taktis dalam menopang pergerakan Dalberto Luan dan Joel Vinicius di lini depan.

Dalam fase menyerang, Arema menerapkan skema 4-2-4 dengan empat penyerang sekaligus. Pola tersebut membuat barisan pertahanan Semen Padang kewalahan.

Sementara itu, saat bertahan, Arema bertransformasi ke formasi 4-1-4-1 dan berubah menjadi 4-3-3 ketika membangun serangan.

Serangan tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-29. Joel Vinicius sukses mencetak gol setelah memaksimalkan umpan matang dari Gustavo Franca. Skor berubah 1-0 untuk Arema.

Unggul satu gol membuat Arema semakin percaya diri menekan. Sebaliknya, Semen Padang masih kesulitan menemukan ritme permainan.

