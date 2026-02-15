Arema FC Waspadai Serangan Balik Cepat Semen Padang

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC mewaspadai pola serangan balik cepat yang menjadi kekuatan utama Semen Padang FC di bawah kendali Pelatih Dejan Antonic.

Kedua tim akan bertemu pada lanjutan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (15/2).

Pelatih Arema FC, Marcos Santos, mengatakan sudah menyiapkan strategi khusus untuk meredam kekuatan tim tamu.

"Semen Padang kuat saat melakukan counter attack lewat transisi (bertahan ke menyerang) yang cepat, saya sudah menyiapkan strategi untuk itu," kata Marcos dalam sesi konferensi pers prapertandingan di Kota Malang, Sabtu (14/2).

Menurut Marcos, kualitas permainan Semen Padang meningkat signifikan pada putaran kedua Super League sejak ditangani Dejan Antonic.

Dia menilai tim berjuluk Kabau Sirah itu banyak mendatangkan pemain baru dengan kualitas di atas rata-rata sehingga mampu mendongkrak performa tim secara keseluruhan.

"Mereka banyak berubah ketimbang di putaran pertama," ucapnya.

Soal target, Marcos menegaskan Arema FC tetap membidik kemenangan demi melanjutkan tren positif di kandang.