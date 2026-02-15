Lawan Arema FC, Semen Padang FC Target Keluar Zona Degradasi

jatim.jpnn.com, MALANG - Semen Padang FC menargetkan bisa mencuri poin saat menghadapi tuan rumah Arema FC pada lanjutan laga BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (15/2).

Target tersebut dipasang guna mempermudah langkah tim berjuluk Kabau Sirah keluar dari zona degradasi.

Pelatih Semen Padang FC Dejan Antonic mengatakan seluruh pemain memiliki motivasi tinggi untuk tampil maksimal menghadapi Arema FC.

"Pemain memiliki motivasi yang besar dibandingkan tim lain, untuk keluar dari zona merah (degradasi). Dalam kondisi saat ini, satu atau tiga poin penting bagi kami," kata Dejan saat konferensi pers di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (14/2).

Saat ini, Semen Padang FC berada di posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 15 poin dari 20 pertandingan.

Pada laga terakhir, Semen Padang sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang. Sementara di dua laga sebelumnya, Kabau Sirah mampu menahan imbang Bali United dan PSM Makassar.

Dejan menilai raihan lima poin dalam tiga pertandingan terakhir menjadi sinyal positif yang harus terus dijaga.

"Kadang sepak bola pekerjaan yang sulit. Sebab, saat bermain bagus bisa kalah dan saat bermain tidak bagus bisa menang," ujarnya.