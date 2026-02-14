JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Bhayangkara Presisi Lampung FC Kalahkan Persebaya 2-1 di GBT

Bhayangkara Presisi Lampung FC Kalahkan Persebaya 2-1 di GBT

Sabtu, 14 Februari 2026 – 23:28 WIB
Bhayangkara Presisi Lampung FC Kalahkan Persebaya 2-1 di GBT - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Persebaya Bruno Moreira (kanan) berusaha merebut bola dari penjaga gawang Bhayangkara Presisi Lampung FC Aqil Savik (kiri) saat laga pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (14/2/2026) malam. ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bhayangkara Presisi Lampung FC sukses membungkam tuan rumah Persebaya dengan skor 2-1 pada pertandingan pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (14/2).

Gol kemenangan Bhayangkara dicetak oleh Bernard Henry pada menit ke-26 dan Moussa Sidibe menit ke-45+2, sedangkan gol tunggal Persebaya dibukukan Mihailo Perovic pada menit ke-64.

Sejak awal babak pertama, Persebaya yang mengenakan jersei merah-hijau edisi Tahun Baru Imlek langsung tampil menekan. Peluang pertama didapat melalui Gali Freitas pada menit ke-2 lewat tendangan pojok langsung ke gawang, namun masih ditepis kiper Bhayangkara, Aqil Savik.

Baca Juga:

Bhayangkara merespons pada menit ke-6 lewat sepakan melengkung Sidibe dari sisi kiri pertahanan Persebaya, tetapi bola masih dapat diamankan kiper Andhika Ramadhani.

Anak asuh Bernardo Tavares berusaha tampil agresif, tetapi pertahanan Bhayangkara yang disiplin membuat serangan Bajol Ijo kerap mentah.

Sebaliknya, Bhayangkara beberapa kali mengancam lewat serangan balik cepat melalui Privat Mbarga dan Sidibe.

Baca Juga:

Keunggulan Bhayangkara tercipta pada menit ke-26. Sidibe mengeksekusi bola mati yang disambut sundulan Bernard Henry hingga bola membentur tiang dalam dan masuk ke gawang Persebaya. Skor 1-0.

Menjelang akhir babak pertama, Bhayangkara menggandakan keunggulan. Pada menit ke-45+2, Sidibe lolos dari jebakan offside, mengecoh Andhika, lalu menuntaskan peluang menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Bhayangkara Presisi Lampung FC menumbangkan Persebaya Surabaya 2-1 pada pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persebaya bhayangkara presisi lampung Persebaya vs Bhayangkara hasil pertandingan Liga 1 Indonesia berita liga 1 BRI Super League

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU