Persebaya Vs Bhayangkara, Paul Munster Sebut Laga Bakal Sulit

Sabtu, 14 Februari 2026 – 13:32 WIB
Persebaya Vs Bhayangkara, Paul Munster Sebut Laga Bakal Sulit
Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster (kiri) bersama pemainnya Aqil Savik (kanan) saat konferensi pers prapertandingan di Stadion GBT Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/2/2026). ANTARA/HO-Media Officer Bhayangkara Presisi Lampung FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Bhayangkara Presisi Lampung FC Paul Munster mewaspadai kekuatan Persebaya Surabaya jelang laga pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (14/2) malam.

Menurut Munster, Persebaya merupakan salah satu tim terkuat di Liga Indonesia saat ini, terutama dalam melakukan transisi menyerang yang cepat dan berbahaya ketika mendapatkan ruang.

“Besok akan menjadi pertandingan yang sulit. Persebaya adalah tim yang kuat dengan pemain-pemain cepat dan berpengalaman,” kata Munster dalam konferensi pers prapertandingan di Stadion GBT, Jumat (13/2).

Pelatih asal Irlandia Utara itu juga menyoroti kehadiran sejumlah pemain baru dan berpengalaman di skuad Bajul Ijo yang dinilai mampu memberikan ancaman, khususnya melalui tembakan jarak jauh.

“Kami harus waspada, terutama pada transisi mereka dan kemampuan mereka melepaskan tembakan dari luar kotak penalti,” ucapnya.

Munster menilai meski beberapa pemain Persebaya disebut dalam kondisi kurang fit karena sakit dan cedera, laga diprediksi tetap berlangsung menarik dengan intensitas tinggi.

Selain faktor teknis, Munster turut memuji atmosfer luar biasa yang selalu diciptakan Bonek dan Bonita ketika Persebaya bermain di kandang.

Menurut dia, tekanan dari suporter tuan rumah akan menjadi tantangan besar bagi anak asuhnya, meski Bhayangkara datang dengan ambisi penuh untuk meraih poin.

Sumber Antara
