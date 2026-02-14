Persebaya Vs Bhayangkara, Bernardo Tavares Pilih Main Sesuai Karakter

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memastikan timnya tidak akan banyak mengubah strategi saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung pada pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (14/2) malam.

Menurut Tavares, Persebaya tetap bermain sesuai karakter pemain tanpa terpengaruh siapa pun lawan yang dihadapi.

“Kami perlu bermain sesuai karakter pemain yang kami miliki, bukan karena lawan A, B, atau C lalu mengubah terlalu banyak,” kata Tavares dalam konferensi pers prapertandingan, Jumat (13/2).

Baca Juga: Bek Persebaya Mikael Tata Jadi Mahasiswa UMSURA Lewat Beasiswa Atlet

Pelatih asal Portugal itu menjelaskan timnya tetap mempertahankan hal-hal positif dari beberapa laga terakhir, sekaligus memperbaiki aspek yang masih kurang, terutama transisi bertahan dan fokus.

Tavares mengakui Bhayangkara kini tampil lebih kuat setelah mendatangkan sejumlah pemain baru yang berpengalaman di Liga Indonesia.

Selain itu, Bhayangkara juga dinilai memiliki kekuatan pada transisi ofensif dengan kecepatan pemain serta kemampuan menembak dari luar kotak penalti.

Baca Juga: Riekerink Puji Mental Pemain Dewa United Seusai Imbang Lawan Persebaya

“Dengan itu kami perlu meningkatkan transisi bertahan dan fokus, sebab kami terlalu banyak memberi ruang di dekat gawang,” ucapnya.

Tavares juga menyebut Bhayangkara memiliki banyak pemain yang bisa bermain di berbagai posisi dan berpotensi menjadi penentu jalannya pertandingan.