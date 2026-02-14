JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Persebaya Vs Bhayangkara, Bernardo Tavares Pilih Main Sesuai Karakter

Persebaya Vs Bhayangkara, Bernardo Tavares Pilih Main Sesuai Karakter

Sabtu, 14 Februari 2026 – 13:08 WIB
Persebaya Vs Bhayangkara, Bernardo Tavares Pilih Main Sesuai Karakter - JPNN.com Jatim
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (kiri) bersama pemainnya Rachmat Irianto (kanan) saat konferensi pers prapertandingan pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/2/2026). ANTARA/HO-Media Officer Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memastikan timnya tidak akan banyak mengubah strategi saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung pada pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (14/2) malam.

Menurut Tavares, Persebaya tetap bermain sesuai karakter pemain tanpa terpengaruh siapa pun lawan yang dihadapi.

“Kami perlu bermain sesuai karakter pemain yang kami miliki, bukan karena lawan A, B, atau C lalu mengubah terlalu banyak,” kata Tavares dalam konferensi pers prapertandingan, Jumat (13/2).

Baca Juga:

Pelatih asal Portugal itu menjelaskan timnya tetap mempertahankan hal-hal positif dari beberapa laga terakhir, sekaligus memperbaiki aspek yang masih kurang, terutama transisi bertahan dan fokus.

Tavares mengakui Bhayangkara kini tampil lebih kuat setelah mendatangkan sejumlah pemain baru yang berpengalaman di Liga Indonesia.

Selain itu, Bhayangkara juga dinilai memiliki kekuatan pada transisi ofensif dengan kecepatan pemain serta kemampuan menembak dari luar kotak penalti.

Baca Juga:

“Dengan itu kami perlu meningkatkan transisi bertahan dan fokus, sebab kami terlalu banyak memberi ruang di dekat gawang,” ucapnya.

Tavares juga menyebut Bhayangkara memiliki banyak pemain yang bisa bermain di berbagai posisi dan berpotensi menjadi penentu jalannya pertandingan.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memastikan timnya tetap bermain sesuai karakter saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persebaya bhayangkara presisi lampung Persebaya vs Bhayangkara Bernardo Tavares BRI Super League berita liga 1 Liga 1 Indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU