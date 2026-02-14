Persik Kediri Gagal Menang, Marcos Torres: Kami Kehilangan Dua Poin

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres menilai timnya kehilangan dua poin setelah hanya bermain imbang, meski tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang emas pada laga pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026.

Menurut Torres, Persik seharusnya bisa meraih kemenangan dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Jumat (14/2).

“Kami punya peluang terbaik, tendangan kami membentur tiang, dan kami memberikan gol 1-1 untuk mereka,” kata Torres seusai laga.

Walakin, pelatih asal Spanyol itu tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya. Menurut dia, permainan Persik sudah berjalan sesuai rencana, meski masih ada detail kecil yang harus segera diperbaiki.

“Detail-detail yang jika tidak diperhatikan dalam sepak bola profesional akan merugikan,” ujarnya.

Torres juga mengungkapkan bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi bersama skuad Persik yang diisi banyak pemain baru.

"Saya datang ke sini (Persik) dua bulan lalu. Jadi, setiap minggu kami akan menjadi lebih baik," tuturnya.

Sementara itu, pemain Persik Jon Toral mengaku kecewa karena gagal membawa pulang tiga poin sesuai target tim.