Persik Sedang On Fire, PSIM Diminta Tampil Maksimal

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul Van Gastel menginginkan para pemainnya bisa tampil maksimal saat menghadapi Persik Kediri yang dinilainya makin tajam dalam permainan pada laga pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026, Jumat (13/2).

“Dua pertandingan terakhir mereka menang, dan tampaknya setiap peluang yang mereka dapatkan langsung menjadi gol. Jadi, para pemain harus tampil lebih maksimal,” kata Van Gastel saat konferensi pers di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (12/2).

Pelatih asal Belanda itu menilai Persik saat ini menjadi tim yang berbeda dibanding ketika PSIM menjamu mereka di kandang. Hal itu tidak lepas dari masuknya sejumlah pemain baru, termasuk pemain asal Spanyol.

Selain itu, Van Gastel menyebut Persik juga mencoba membangun serangan dari lini belakang dengan pendekatan penguasaan bola dan mampu melakukannya dengan cukup baik.

Walakin, dia memastikan PSIM sudah menjalani persiapan dengan optimal. Tim disebut berlatih penuh sepanjang pekan dan berada dalam kondisi siap bertanding melawan Macan Putih.

“Semua pemain harus memberikan yang terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, pemain PSIM Yogyakarta Franco Ramos mengatakan persiapan tim berjalan baik setelah menjalani program latihan intensif selama sepekan terakhir.

“Kami setiap kali turun ke lapangan selalu berusaha memberikan yang terbaik, termasuk pada laga melawan Persik besok,” kata Franco.