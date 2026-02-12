Main di Gresik Tanpa Penonton, Persik Tetap Pasang Target Menang

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres menargetkan tiga poin saat menjamu PSIM Yogyakarta meski timnya harus bermain kandang tanpa dukungan suporter pada laga pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jumat (13/2).

“Kami mempersiapkan pertandingan melawan tim yang sangat bagus dengan banyak bahaya yang harus kami hindari, tetapi targetnya meraih tiga poin,” kata Torres saat konferensi pers di Stadion Gelora Joko Samudro, Kamis (12/2).

Meski bermain tanpa penonton, pelatih asal Spanyol itu berharap para pemain tetap bisa merasakan atmosfer kandang dan membayar kondisi tersebut dengan penampilan maksimal di lapangan.

“Kami harus mencoba merasa seperti di kandang dan kami akan membayarnya di dalam lapangan,” ujarnya.

Torres menambahkan Persik menjalani pekan latihan yang dinilai berjalan baik untuk mempersiapkan laga menghadapi PSIM yang disebutnya memiliki kualitas dan sejumlah pemain berbahaya.

Menurut dia, Persik saat ini berada dalam momen positif setelah meraih kemenangan pada laga sebelumnya sehingga berdampak pada kondisi mental para pemain.

Di sisi lain, Torres menegaskan timnya masih dalam tahap pembangunan sehingga peningkatan performa dilakukan secara bertahap dari pertandingan ke pertandingan.

Oleh karena itu, Persik terus berupaya menjadi lebih baik setiap hari sebagai sebuah tim, baik dari sisi permainan maupun mentalitas agar konsistensi bisa terjaga sepanjang kompetisi.