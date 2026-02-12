Persik Kediri Waspadai PSIM di Gresik, Laga Digelar Tanpa Penonton

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri berambisi mempertahankan tren kemenangan dan mengincar poin penuh saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ke-21 BRI Super League musim 2025/2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jumat (13/2).

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres menegaskan timnya tetap mewaspadai pola permainan PSIM yang dinilai berpotensi merepotkan.

“PSIM tentu akan berusaha tampil lebih baik. Namun, kami juga akan berjuang keras untuk memenangkan pertandingan ini dan bermain sebagai satu tim,” kata Marcos di Kediri, Kamis.

Pelatih asal Spanyol itu mengaku kondisi para pemainnya cukup baik, tetapi mempertahankan tren positif bukan perkara mudah.

“Tidak mudah mempertahankan tren kemenangan. Karena itu, kami harus tetap fokus dan bekerja sama,” katanya.

Marcos menambahkan setiap laga membutuhkan pendekatan berbeda sesuai karakter lawan.

“Kami harus menyiapkan game plan terbaik dan melakukan pendekatan yang tepat untuk menghadapi PSIM,” kata dia.

Dia mengingatkan para pemain agar tetap disiplin meski berstatus sebagai tuan rumah. Pasalnya, laga tersebut tidak digelar di Stadion Brawijaya Kediri, melainkan di luar daerah.