Ernesto Gomez Cetak Gol Debut, Persik Taklukkan Dewa United

Minggu, 08 Februari 2026 – 10:45 WIB
Pemain Persik Kediri saat bertanding di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur, Sabtu (7/2/2026) petang. Persik menang lawan Dewa United dalam Super League 2025/2026 dengan skor 2-1. ANTARA/ HO-Persik Kediri (Super League 2025/2026)

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri sukses mengamankan tiga poin usai membekuk tim tamu Dewa United dengan skor 2-1 dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya Kediri, Sabtu (8/2).

Dua gol kemenangan Persik dicetak Ernesto Gomez pada menit ke-4 dan Jon Toral di menit ke-32. Sementara satu-satunya gol Dewa United disumbang Vico pada menit ke-56.

Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung bermain terbuka. Persik tampil agresif dan langsung mengejutkan tim tamu lewat gol cepat Ernesto Gomez.

Pemain anyar Persik itu sukses menjebol gawang Dewa United setelah menerima umpan matang dari Adrian Luna. Gol tersebut menjadi gol perdana Ernesto sejak resmi bergabung dengan Persik awal Februari 2026. Skor 1-0 untuk tuan rumah.

Tertinggal, Dewa United mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Namun, Persik justru kembali menambah keunggulan melalui Jon Toral pada menit ke-32.

Memanfaatkan assist dari Ezra Walian, Jon Toral melepaskan tembakan terukur yang gagal diantisipasi kiper Dewa United. Skor berubah menjadi 2-0 dan bertahan hingga turun minum.

Laga sempat terhenti sekitar 30 menit akibat hujan deras yang membuat lapangan tergenang. Panitia pelaksana memompa air dari lapangan sebelum pertandingan kembali dilanjutkan.

Pada babak kedua, Dewa United memperkecil ketertinggalan lewat gol Vico. Gol tercipta setelah menerima umpan dari Alexis Messidoro di dalam kotak penalti. Skor menjadi 2-1.

Persik Kediri menang 2-1 atas Dewa United di Stadion Brawijaya pada lanjutan BRI Super League 2025/2026.
Sumber Antara
