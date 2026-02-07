Dewa United Bawa Ivar Jenner, Persik Kediri Tak Mau Kecolongan

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mewaspadai pola permainan Dewa United yang dikenal fleksibel dan kerap mengubah skema dengan mengandalkan penguasaan bola jelang pertemuan kedua tim pada lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya Kediri, Sabtu (7/2).

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres menilai Dewa United bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim tamu disebut memiliki komposisi pemain berkualitas dengan gaya bermain yang dinamis.

"Dewa United adalah tim yang sering mengubah skema permainan dengan penguasaan bolanya, hampir mirip seperti yang dilakukan dengan Persik Kediri," kata Marcos.

Marcos memastikan kondisi para pemain Persik dalam keadaan baik. Salah satu pemain asing Jon Toral disebut sudah pulih dan siap diturunkan dalam pertandingan.

"Kondisi John setiap hari berkembang dengan lebih baik dan sekarang dia akan berada di level fisik yang lebih baik dan siap untuk bermain. Terus mungkin dengan komposisi pemain asing saat ini perlu penambahan lagi," ujarnya.

Selain Toral, sejumlah pemain asing anyar Persik juga telah menjalani latihan intensif. Marcos optimistis timnya mampu meraih hasil maksimal di kandang sendiri.

Sementara itu, pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink membuka peluang menurunkan pemain barunya Ivar Jenner dalam laga melawan Persik.

Menurut Riekerink, Ivar sengaja dibawa agar bisa lebih cepat beradaptasi dengan tim, baik secara permainan maupun kondisi fisik.