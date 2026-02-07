JPNN.com

Sabtu, 07 Februari 2026 – 11:16 WIB
Ivar Jenner Berpeluang Debut, Dewa United Tantang Persik di Kediri - JPNN.com Jatim
Pelatih Dewa United Jane Olde Riekerink (kanan) memberikan keterangan ke jurnalis dalam laga melawan Persik Kediri, di Kediri, Jawa Timur, Jumat (6//2/2026). Pertandingan akan digelar Sabtu (7/2/2026). ANTARA/ HO-Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Tim sepak bola Dewa United FC mempertimbangkan menurunkan Ivar Jenner dalam laga lanjutan BRI Super League 2025/2026 melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (7/2).

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengatakan Ivar Jenner baru bergabung bersama tim dalam dua hari terakhir sehingga masih membutuhkan proses adaptasi.

Menurut Jan, kondisi fisik Ivar dalam keadaan baik dan sudah mengikuti sesi latihan bersama tim sebagai persiapan menghadapi Persik.

"Ada pemain yang baru datang, tetapi pemain yang baru datang belum tentu sudah adaptasi baik secara taktik, fisik," kata Jan, Jumat (6/2).

Jan menegaskan pemain baru harus melalui proses adaptasi sebelum benar-benar diturunkan dalam pertandingan resmi.

"Bagaimanapun juga, pemain yang datang itu harus bisa adaptasi. Ada dua hal yang mereka harus adaptasi, pertama level personel bisa tidaknya beradaptasi dengan cara main, filosofi dan yang kedua fisik," kata dia.

Meski demikian, Jan memastikan Ivar Jenner sudah mengantongi izin bermain dan siap diturunkan jika memang dibutuhkan.

"Kalau ada kesempatan dia dimainkan, kami mainkan, tetapi harus dilihat juga. Kami tidak bisa asal mainkan," ujar dia.

Dewa United mempertimbangkan menurunkan Ivar Jenner saat melawan Persik Kediri di Super League 2025/2026.
Sumber Antara
