Profil Walisson Maia, Bek Baru Arema FC Asal Brasil

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC menambah kedalaman skuad dengan merekrut bek tengah asal Brasil Walisson Moreira Farias Maia pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/2026.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan perekrutan pemain belakang berusia 34 tahun itu menjadi bagian dari strategi manajemen untuk meningkatkan soliditas tim dalam mengarungi putaran kedua kompetisi papan atas sepak bola nasional.

"Dengan kualitas yang dimilikinya, kami yakin ia dapat membantu meningkatkan performa dan kestabilan pertahanan Arema FC," kata Yusrinal yang akrab disapa Inal, Kamis (5/2).

Inal menjelaskan sebelum mendatangkan Walisson Maia, manajemen terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap performa tim pada putaran pertama Super League.

Dari hasil evaluasi tersebut, Arema FC dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di sektor pertahanan, terlebih klub berjuluk Singo Edan itu baru saja memutuskan tidak melanjutkan kerja sama dengan bek asing Odivan Koerich.

Oleh karena itu, keberadaan pemain baru di lini belakang menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.

Baca Juga: Divaldo Alves Protes Keputusan Wasit Seusai Gol Persijap ke Gawang Arema FC Dianulir

"Kami menilai bahwa lini belakang membutuhkan tambahan pemain dengan karakter dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan tim pada sisa kompetisi ini," ujarnya.

Bergabungnya Walisson Maia membuat komposisi pemain asing di Arema FC menjadi lengkap, yakni sebanyak 11 pemain.