Persik Kediri Tambah 2 Pemain Asing Ernesto Gomez & Rodrigo Dias, Ini Profilnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persik Kediri kembali merekrut dua pemain asing baru, Ernesto Gomez dan Rodrigo Dias, untuk memperkuat tim dalam mengarungi sisa kompetisi BRI Super League musim ini.

Manajer Persik Kediri Syahid Nur Ichsan mengatakan perekrutan dua pemain tersebut merupakan rekomendasi langsung dari pelatih.

"Kehadiran Ernesto Gomez dan Rodrigo Diaz berdasarkan rekomendasi dari pelatih. Kami yakin dengan kualitas dan potensi yang dimiliki Ernesto Gomez dan Rodrigo Diaz, bisa membantu Persik Kediri meraih posisi terbaik," kata Syahid, Selasa (3/2).

Baca Juga: Persik Kediri Terapkan Tiket Gelang Jelang Laga Kontra Bali United

Menurut dia, manajemen ingin meningkatkan performa tim pada paruh kedua musim kompetisi.

"Kehadiran mereka diharapkan bisa melengkapi dan memberikan tambahan kekuatan pada skuad Macan Putih yang ada saat ini. Terutama pada sektor lini depan, yang memang perlu lebih ditingkatkan lagi," ujar Syahid.

Ernesto Gomez merupakan pemain berkebangsaan Spanyol yang terakhir membela UD Ibiza, klub Divisi Tiga Liga Spanyol.

Pemain berusia 27 tahun itu berposisi sebagai gelandang serang yang bisa bermain di sektor sayap maupun penyerang tengah.

Sementara itu, Rodrigo Dias merupakan penyerang asal Brasil yang sebelumnya bermain untuk PT Prachuap FC di Liga Thailand.