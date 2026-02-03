Divaldo Alves Protes Keputusan Wasit Seusai Gol Persijap ke Gawang Arema FC Dianulir

JPNN.com

Selasa, 03 Februari 2026 – 11:36 WIB
Pelatih Persijap Jepara Divaldo Alves memberikan keterangan mengenai gol Carlos Franca yang dianulir oleh wasit dalam sesi konferenai pers di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (2/2/2026). ANTARA/Ananto Pradana

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Persijap Jepara Divaldo Alves menyayangkan keputusan wasit Aidil Azmi yang memimpin pertandingan melawan Arema FC dalam lanjutan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (2/2).

Divaldo menilai gol yang dicetak Carlos Franca seharusnya sah dan tidak layak dianulir oleh wasit.

"Itu gol tadi tidak offside, saya tidak bisa berkomentar lagi. Dia (wasit) memberikan gol tapi tiba-tiba tidak gol, saya tidak paham lagi," kata Divaldo dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan.

Gol Franca pada menit ke-58 dianulir karena pemain terakhir yang memberi umpan, yakni Iker Guarrotxena, dinilai sudah berada dalam posisi offside.

Akibat keputusan tersebut, Persijap yang sejak menit ke-36 tertinggal 0-1 gagal menyamakan kedudukan hingga laga berakhir.

Selain soal offside, Divaldo juga menilai wasit terlalu sering menghentikan permainan saat timnya mencoba.
membangun serangan.

Menurut pelatih asal Portugal itu, beberapa keputusan pelanggaran justru merugikan Persijap Jepara.

Dia menilai hasil pertandingan paling tidak seharusnya berakhir imbang, baik 0-0 maupun 1-1, sehingga timnya bisa membawa pulang satu poin dari Malang.

Sumber Antara
