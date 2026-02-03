Arema FC Menang 1-0 atas Persijap Jepara , Marcos Akui Tim Tak Tampil dengan Baik

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos menilai tim asuhannya memang pantas meraih kemenangan saat menghadapi Persijap Jepara meski tidak tampil dengan performa terbaik.

Arema FC menang tipis 1-0 atas Persijap Jepara dalam laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (2/2).

"Pertama saya bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan ini. Kemenangan yang memang pantas diraih. Ini bukan pertandingan terbaik, kami tidak tampil dengan performa yang bagus," kata Marcos dalam sesi konferensi pers seusai laga.

Pelatih asal Brasil itu menilai kemenangan layak didapat karena seluruh pemain Arema FC menunjukkan semangat dan kerja keras selama 90 menit pertandingan.

Menurut Marcos, para pemain juga mampu tampil konsisten meski mendapat tekanan bertubi-tubi dari Persijap Jepara sepanjang laga.

"Itu bukan hal yang mudah," ujarnya.

Marcos juga mengungkapkan kekompakan antara pemain lama dan pemain baru di skuad Singo Edan kini sudah mulai terbentuk.

"Kami membentuk tim yang kompetitif," katanya.