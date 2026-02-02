Debut Hansamu Berbuah Manis, Arema FC Raih 3 Poin Tumbangkan Persijap Jepara

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC sukses mengamankan tiga poin saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (2/2).

Dalam laga tersebut, Singo Edan menang tipis 1-0 berkat gol tunggal yang dicetak bek tengah Hansamu Yama Pranata pada menit ke-36.

Pada babak pertama, Persijap Jepara langsung tampil agresif sejak peluit awal dibunyikan. Tim tamu yang memburu kemenangan berani menekan Arema FC di kandangnya sendiri.

Situasi itu membuat Arema FC kesulitan mengembangkan permainan. Anak asuh Marcos Santos lebih banyak bermain sabar sambil menunggu peluang serangan balik.

Persijap yang dilatih Divaldo Alves beberapa kali mengancam pertahanan Arema. Bahkan pada menit ke-5, striker Persijap Iker Guarrotxena sempat mencetak gol, namun dianulir wasit karena terjebak offside.

Memasuki 15 menit terakhir babak pertama, Arema FC mulai keluar dari tekanan. Tim tuan rumah perlahan mengambil alih jalannya pertandingan.

Hasilnya, Hansamu Yama Pranata sukses mencetak gol debut bersama Arema FC. Bek yang dipinjam dari Persija Jakarta itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-36.

Gol tersebut bermula dari sepakan jarak jauh Rio Fahmi yang membentur kaki Hansamu sehingga arah bola berubah dan mengecoh kiper Persijap. Keunggulan 1-0 Arema FC bertahan hingga turun minum.