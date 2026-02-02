Tavares Kecewa, Persebaya Gagal Menang Meski Unggul Jumlah Pemain

JPNN.com

Senin, 02 Februari 2026 – 09:34 WIB
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (tengah) memberikan instruksi kepada timnya saat berlaga melawan Dewa United saat pekan ke-19 BRI Super League 2025/2026, di Stadion GBT Surabaya, Minggu (1/2/2026) malam. ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengaku kecewa setelah timnya gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan hanya bermain imbang 1-1 melawan Dewa United pada pekan ke-19 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (1/2).

Hasil tersebut membuat Persebaya harus puas mengantongi satu poin meski tampil di kandang sendiri dan unggul jumlah pemain sejak babak kedua.

“Kami hanya meraih satu poin dan kehilangan dua poin di rumah. Ini artinya kami harus bekerja lebih keras lagi,” kata Tavares dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih asal Portugal itu menilai hasil imbang sangat merugikan timnya, mengingat Dewa United bermain dengan 10 pemain sejak akhir babak pertama.

Menurut Tavares, Persebaya justru gagal memaksimalkan situasi tersebut karena sirkulasi bola pada babak kedua berjalan terlalu lambat.

“Meski unggul jumlah pemain, kami tidak cukup pintar memindahkan bola dengan cepat. Sekarang kita bisa mengirim email lebih cepat, tetapi pemain justru berlari membawa bola seperti tukang pos,” ucap Tavares.

Ia menilai lambatnya aliran bola membuat lini pertahanan Dewa United memiliki cukup waktu untuk menutup ruang.

"Saya lebih suka saat babak pertama. Berbeda dengan permainan babak pertama yang lebih dinamis melalui operan cepat dan pergerakan overlap," tuturnya.

Sumber Antara
