Persijap Bidik Kemenangan di Kanjuruhan demi Keluar dari Zona Degradasi

jatim.jpnn.com, MALANG - Persijap Jepara membidik kemenangan saat menghadapi tuan rumah Arema FC pada laga lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (2/2).

Tambahan tiga poin menjadi target utama Persijap demi keluar dari zona degradasi.

Pelatih Persijap Divaldo Alves menegaskan timnya datang ke Malang dengan motivasi tinggi setelah meraih kemenangan 2-0 atas PSM Makassar pada laga sebelumnya.

"Tim kami masih berada di zona merah (degradasi). Sebelumnya kami sudah mendapatkan tiga poin dan berikutnya harus tetap begitu," kata Divaldo Alves dalam sesi konferensi pers di Malang, Minggu (1/2).

Menurut Divaldo, kemenangan atas PSM memberikan dampak besar terhadap mental dan kepercayaan diri seluruh pemain.

Dia menyebut skuad Persijap selalu bertekad tampil maksimal, baik saat bermain di kandang maupun tandang.

Semua pemain, termasuk pemain asing yang baru direkrut, dinyatakan siap diturunkan karena telah beradaptasi dengan skema permainan tim.

"Untuk pemain asing waktunya sangat efektif untuk persiapan pertandingan di putaran kedua. Pemain asing yang baru tiba, seperti Iker (Guarrotxena)," ujar Divaldo.