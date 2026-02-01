Persebaya Ditahan Imbang Dewa United Meski Unggul Jumlah Pemain

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin usai ditahan imbang Dewa United 1-1, meski lawan bermain dengan 10 pemain, pada pertandingan pekan ke-19 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya (1/2).

Gol Persebaya dicetak Francisco Rivera pada menit ke-23. Sementara gol balasan Dewa United dicetak Kafiatur tujuh menit berselang.

Hasil imbang tersebut membuat Persebaya naik ke peringkat kelima klasemen sementara dengan 32 poin. Adapun Dewa United Banten FC menempati posisi ke-10 dengan 24 poin.

Sejak awal laga, Dewa United mencoba mengembangkan permainan dari lini belakang. Namun, pressing ketat lini depan Persebaya membuat aliran bola tim tamu kerap terputus.

Peluang pertama Persebaya tercipta pada menit ke-14 melalui Jefferson, tetapi sontekannya masih melebar di sisi kanan gawang yang dijaga Sonny Stevens.

Keunggulan tuan rumah akhirnya tercipta pada menit ke-23. Francisco Rivera sukses memaksimalkan umpan Malik Risaldi untuk membawa Persebaya unggul 1-0.

Dewa United mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-30 lewat sepakan keras Kafiatur dari luar kotak penalti yang mengarah ke tiang jauh gawang Persebaya yang dikawal Ernando Ari Sutaryadi.

Pada menit ke-37, Dewa United harus bermain dengan 10 orang setelah Nick Kuipers diganjar kartu merah usai menjatuhkan Malik Risaldi di depan kotak penalti. Namun, tendangan bebas Persebaya belum mampu mengubah kedudukan.