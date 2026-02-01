Deltras FC Siap Tambah Pemain Baru Jelang Putaran Ketiga Pegadaian Championship

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Manajemen Deltras FC Sidoarjo menyatakan siap menambah pemain baru guna mempertajam kedalaman tim pada putaran ketiga kompetisi sepak bola nasional Pegadaian Championship 2025/2026.

CEO Deltras FC Amir Burhannudin mengatakan saat ini manajemen tengah melakukan negosiasi dengan sejumlah klub untuk merealisasikan perekrutan pemain anyar.

"Pihak manajemen sedang bernegosiasi untuk merekrut beberapa pemain lagi untuk menambah kedalaman tim," kata Amir, Minggu (1/2).

Menurut Amir, Deltras FC menjalin komunikasi dengan beberapa klub yang sama-sama berlaga di kompetisi Championship. Namun, hingga kini pihaknya belum membuka identitas pemain yang berpotensi diboyong ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Saat ini, pihaknya belum bisa menyampaikan kepada publik karena masih dalam tahap finalisasi. Selain berencana mendatangkan pemain baru, manajemen Deltras FC juga mengakui sejumlah pemain The Lobsters justru menjadi incaran klub lain.

Tidak hanya pemain, jajaran pelatih Deltras FC juga dilaporkan diminati oleh beberapa tim.

"Jadi, bukan hanya pemain Deltras FC, tetapi jajaran pelatih juga diminati klub lain. Semua sedang kami finalisasi," kata Amir.

Bursa transfer pemain Pegadaian Championship 2025/2026 akan ditutup pada 6 Februari 2026, sedangkan putaran ketiga kompetisi dijadwalkan mulai bergulir pada 13 Februari 2026. (antara/mcr12/jpnn)