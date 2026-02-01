Arema FC Perkuat Lini Belakang, Datangkan Dua Pemain Persija

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC resmi mendatangkan dua pemain Persija Jakarta, yakni Hasnamu Yama Pranata dan Rio Fahmi dengan status pinjaman hingga akhir kompetisi BRI Super League musim 2025/2026.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan peminjaman dua pemain tersebut bertujuan memperkuat struktur lini belakang sekaligus menambah kedalaman skuad Singo Edan.

"Arema FC membutuhkan tambahan kualitas dan kedalaman skuad untuk menghadapi sisa kompetisi, dan kedua pemain ini dinilai sesuai dengan kebutuhan tersebut," kata Inal sapaan akrab Yusrinal, Minggu (1/2).

Inal optimistis dua rekrutan anyar pada bursa transfer paruh musim itu mampu memberikan kontribusi maksimal sehingga Arema FC bisa tampil lebih solid dan kompetitif di putaran kedua Super League.

"Kami mengapresiasi kerja sama yang terjalin dengan Persija Jakarta hingga tercapainya kesepakatan ini dan juga apresiasi yang sebesar besarnya kepada Rio dan Hansamu yang secara profesional bersedia membantu," ujarnya.

Dia berharap setelah resmi bergabung, baik Rio maupun Hansamu dapat segera beradaptasi dengan sistem permainan dan atmosfer kompetisi di tim Arema FC.

Selama memperkuat Persija Jakarta musim ini, Hansamu Yama Pranata baru tampil empat kali dengan total waktu bermain 30 menit.

Bek berusia 30 tahun itu kesulitan menembus skuad utama Macan Kemayoran karena kalah bersaing dengan sejumlah pemain belakang, seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Thales Lira.