Arema FC Tambah Striker Brasil, Ini Statistik Joel Vinicius

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC menambah daya gedor tim dengan merekrut penyerang asal Brasil Joel Vinicius Silva Dos Anjos pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/2026.

Joel Vinicius sebelumnya memperkuat Borneo FC, dan kini resmi bergabung dengan klub berjuluk Singo Edan untuk memperkuat sektor lini depan.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan, penambahan pemain di lini serang menjadi kebutuhan utama tim setelah melalui proses evaluasi.

"Setelah melalui proses evaluasi, kami menilai Arema FC membutuhkan tambahan pemain di lini depan yang memiliki karakter kuat dalam menyerang serta mampu berkontribusi secara kolektif. Joel Vinicius adalah pemain yang sesuai dengan kebutuhan," kata Yusrinal, Rabu (28/1).

Manajemen Arema FC mengikat Joel Vinicius dengan kontrak berdurasi hingga 2027.

Pemain berusia 31 tahun itu memiliki catatan cukup impresif bersama Borneo FC. Sejak bergabung, Joel Vinicius mencatatkan tujuh gol dari 18 penampilan di semua kompetisi.

Selain produktif mencetak gol, Joel juga dikenal mampu menciptakan peluang. Berdasarkan data Transfermarkt, dia tercatat memiliki dua assist krusial dan nilai pasar mencapai Rp2,61 miliar.

Kehadiran Joel Vinicius menambah opsi lini serang Arema FC yang selama ini mengandalkan Dalberto Luan dan Dedik Setiawan sebagai tumpuan utama mencetak gol.