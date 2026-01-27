Arema FC Pinjam Gianluca Pandeynuwu dari Persis Solo hingga Akhir Musim

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC resmi mendatangkan penjaga gawang Gianluca Claudio Pandeynuwu dengan status pinjaman dari Persis Solo hingga akhir kompetisi BRI Super League musim 2025/2026.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan perekrutan kiper berusia 28 tahun tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi manajemen bersama tim pelatih guna memperkuat kedalaman skuad.

"Setelah evaluasi, posisi penjaga gawang kami menilai masih membutuhkan tambahan untuk diperkuat. Kesepakatan (peminjaman) merupakan persetujuan antara Arema FC dengan Persis Solo," kata Yusrinal, Selasa (27/1).

Kehadiran Gianluca dipastikan akan memperketat persaingan di bawah mistar gawang Arema FC. Saat ini, tim berjuluk Singo Edan telah memiliki tiga kiper, yakni Lucas Frigeri, Adi Satryo, dan Andrian Casvari.

Yusrinal optimistis persaingan tersebut akan berdampak positif terhadap performa tim.

"Kami berharap selama berada di Arema FC, Gianluca bisa beradaptasi dengan baik," ucap dia.

Berdasarkan data dari laman Transfermarkt, sepanjang musim ini Gianluca baru mencatatkan tiga penampilan bersama Persis Solo dengan total waktu bermain 270 menit. Dari tiga laga tersebut, dia belum mampu mencatatkan satu pun clean sheet, dengan gawang Persis kebobolan tujuh gol saat dikawal olehnya.

Sebelum bergabung dengan Persis Solo pada musim 2022/2023, Gianluca merupakan bagian dari Borneo FC. Ia mengawali karier di Borneo FC U-20 pada musim 2015/2016 sebelum promosi ke tim utama pada musim berikutnya.