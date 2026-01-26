Persik Kediri Terapkan Tiket Gelang Jelang Laga Kontra Bali United

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Manajemen Persik Kediri memperbaiki sistem penjualan tiket untuk laga kandang melawan Bali United pada lanjutan BRI Super League 2025–2026 di Stadion Brawijaya, 30 Januari 2026.

Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persik Kediri Tri Widodo mengatakan perbaikan dilakukan setelah evaluasi dua laga kandang sebelumnya.

"Berdasarkan hasil evaluasi pada dua pertandingan home sebelumnya. Sejumlah kebijakan akan diperbaiki termasuk mengenai sistem penjualan tiket laga home yang akan datang ini dijual melalui daring dan komunitas Persikmania," kata Tri, Senin (26/1).

Selain sistem penjualan, Panpel juga meningkatkan pengamanan tiket dengan menerapkan sistem tiket gelang yang dipakai langsung di lengan penonton.

“Untuk penukaran tiket dapat dilakukan pada H-2 pertandingan. Penukaran bisa dilakukan di store Persik Kediri maupun di masing-masing komunitas Persikmania," ujarnya.

Untuk laga melawan Bali United, harga tiket juga mengalami penyesuaian. Tiket kelas ekonomi dijual Rp60 ribu, kelas utama Rp80 ribu, dan VIP Rp100 ribu per lembar.

Tri optimistis sistem baru ini akan membuat penjualan tiket lebih tertib dan disiplin, sekaligus menekan potensi penyalahgunaan.

“Persikmania yang mendapat amanat menjual tiket juga kami harapkan bisa menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab,” ucapnya.