Williams Lugo Dilepas Persik Kediri, Ini Alasannya

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Manajemen Persik Kediri resmi melepas gelandang serang asal Venezuela, Williams Lugo, pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/2026.

Manajer Persik Kediri M Syahid Nur Ichsan mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara klub dan pemain.

"Persik Kediri dan Williams Lugo melakukan kesepakatan bersama. Persik Kediri berterima kasih atas semua kontribusi Williams Lugo selama bersama tim," ujar Syahid, Jumat (23/1).

Williams Lugo direkrut Persik Kediri pada awal musim 2024/2025. Selama membela skuad Macan Putih, pemain kelahiran 16 Desember 1996 itu tampil dalam 13 pertandingan.

Dari jumlah tersebut, Lugo mencatatkan satu gol dan dua assist. Dia juga sempat dinobatkan sebagai Player of The Match saat Persik Kediri menjamu Malut United di Stadion Brawijaya. Dalam laga itu, Lugo menyumbang dua assist untuk kemenangan 2-1 Persik.

"Lugo adalah pemain berkualitas, kami yakin nanti di tempat barunya, dia akan juga menampilkan performa yang baik," kata Syahid.

Selain Lugo, Persik Kediri juga melepas Sylvain Atieda. Penyerang asal Prancis itu dipinjamkan ke klub Championship, Persekat Tegal.

Menurut Syahid, peminjaman dilakukan atas rekomendasi tim pelatih agar Sylvain bisa mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten.