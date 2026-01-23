Persebaya Rombak Skuad, Pedro Matos Masuk, Enam Pemain Keluar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya resmi mendatangkan Pedro Matos untuk memperkuat skuad Green Force menjelang putaran kedua BRI Super League 2025/2026. Selain itu, manajemen juga melakukan perombakan dengan melepas enam pemain.

Kepastian perekrutan Pedro Matos diumumkan melalui video perkenalan yang diunggah akun resmi klub, @officialpersebaya, Jumat (23/1). Dalam video tersebut, pemain asal Brasil itu tampil mengenakan jersi hijau Persebaya di ruang ganti bersama Risto Mitrevski.

“Sampai jumpa di GBT pada satu Februari. Salam satu nyali, wani,” ucap Pedro Matos dalam video resmi klub.

Pedro Matos sebelumnya membela Semen Padang FC dan tampil reguler dengan catatan 15 pertandingan, satu gol, dan empat assist. Gelandang serang tersebut juga memiliki pengalaman bermain di Portugal bersama SC Praiense, Valadares Gaia FC, dan AD Sanjoanense.

Selain merekrut pemain anyar, Persebaya juga mengumumkan perpisahan dengan enam pemain, yakni Diego Mauricio, Dejan Tumbas, Dime Dimov, Rizky Dwi Pangestu, Kadek Raditya, dan Rendy Oscario.

“Persebaya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan selama ini bersama Green Force. Semoga beruntung dan doa terbaik rek,” tulis akun resmi klub.

Persebaya akan memulai putaran kedua dengan laga tandang menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Minggu (25/1) pukul 15.30 WIB.