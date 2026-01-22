Gustavo Franca: Target Saya Angkat Arema ke Puncak Klasemen

jatim.jpnn.com, MALANG - Legiun asing anyar Arema FC, Gustavo Franca, bertekad langsung memberikan kontribusi maksimal demi mengangkat posisi Singo Edan di papan atas klasemen BRI Super League 2025/2026.

Gelandang serang asal Brasil itu menegaskan kehadirannya di Malang bukan sekadar untuk menambah jumlah pemain asing, tetapi untuk membawa Arema kembali bersaing di level teratas kompetisi.

"Tujuan dan niat saya datang ke sini adalah untuk membantu Arema mencapai tujuan klub karena tim ini harus berjuang di puncak klasemen kompetisi," kata Gustavo Franca, Rabu (21/1).

Pemain berusia 27 tahun itu menyebut kontribusi di lapangan tidak hanya diukur dari gol, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan peluang bagi rekan setim.

Selain itu, memberi umpan kunci yang bisa dengan mudah dieksekusi teman-teman juga bagian dari kontribusi saya.

Mantan pemain Persija Jakarta tersebut juga menegaskan komitmennya untuk bekerja keras dan bersikap profesional, termasuk disiplin dalam latihan dan membangun kekompakan dengan pemain lain.

"Saya akan berlari untuk rekan-rekan satu tim dan memberikan yang terbaik untuk Arema," ucapnya.

Gustavo mengakui bermain di Arema FC memiliki tantangan besar, terutama karena ekspektasi tinggi dari Aremania. Namun, tekanan itu justru dia jadikan sebagai motivasi untuk tampil lebih baik. Tekanan dari suporter itu harus menjadi energi positif untuk tampil maksimal.