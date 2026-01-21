Persik Kediri Lepas M Khanafi ke Borneo FC hingga Akhir Musim

JPNN.com

Rabu, 21 Januari 2026 – 10:35 WIB
Pesepak bola Persik Kediri Khanafi (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Malut United FC Yance Sayuri (kanan) pada Kompetisi BRI Super League di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (12/9/2025). Pertandingan tersebut dimenangkan Persik Kediri dengan skor 2-1. ANTARA FOTO/Fahri Akbar/YU

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri resmi meminjamkan salah satu pemain mudanya M Khanafi ke sesama klub Super League Borneo FC hingga akhir kompetisi BRI Super League 2025/2026.

Manajer Tim Persik Kediri M Syahid Nur Ichsan mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan aspek teknis tim, strategi jangka menengah, serta pengembangan karier sang pemain.

"Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan teknis, strategi tim, serta pengembangan diri M Khanafi sebagai seorang pemain," kata Syahid, Selasa (20/1).

Menurutnya, peminjaman itu diharapkan bisa memberi Khanafi lebih banyak menit bermain sehingga potensi dan kemampuannya bisa berkembang secara optimal.

"Dengan peminjaman ini, M Khanafi diharapkan dapat meningkatkan menit bermain, mengasah potensi serta bakatnya di level yang kompetitif," ujarnya.

Syahid juga berharap Khanafi bisa kembali ke Persik dengan performa yang lebih matang.

"Kami mendoakan yang terbaik. Semoga di masa peminjaman, Khanafi bisa tampil maksimal dan bisa makin berkembang," katanya.

M Khanafi bergabung dengan Persik Kediri sejak musim 2022/2023. Pada musim debutnya, dia tampil dalam 12 pertandingan dan mencetak empat gol.

