Gustavo Franca Resmi ke Arema FC Seusai Tinggalkan Persija Jakarta

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC resmi merekrut Gustavo Franca pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/2026. Pemain asal Brasil itu didatangkan setelah berpisah dengan Persija Jakarta.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan perekrutan Gustavo Franca merupakan hasil evaluasi dan kebutuhan tim untuk menyongsong putaran kedua kompetisi.

"Sekali lagi ini merupakan hasil evaluasi dan kebutuhan tim," ujar Inal sapaan Yusrinal, Selasa (20/1).

Menurutnya, Arema FC memang membutuhkan tambahan tenaga di sektor gelandang serang. Selain itu, Gustavo juga bisa dimainkan sebagai sayap kanan maupun kiri.

"Kalau di depan kan banyak ada striker (murni) dan second striker," ucapnya.

Lini tengah Singo Edan memang kehilangan beberapa pilar, seperti Ian Puleio Araya dan Paulinho Moccelin sehingga kehadiran Gustavo diharapkan bisa menambah kreativitas serangan.

Saat ini, manajemen Arema FC tengah mengurus pendaftaran Gustavo Franca agar bisa langsung dimainkan saat putaran kedua dimulai, termasuk pada laga melawan Dewa United, Senin (26/1).

Berdasarkan data Transfermarkt, Gustavo Franca mencatatkan 13 penampilan bersama Persija Jakarta dengan total 567 menit bermain, mencetak satu gol dan dua assist.