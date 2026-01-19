Legenda Arema FC Kuncoro Meninggal Dunia Seusai Laga Amal di Stadion Gajayana

jatim.jpnn.com, MALANG - Duka mendalam menyelimuti dunia sepak bola nasional. Legenda hidup Arema FC sekaligus asisten pelatih Kuncoro meninggal dunia seusai bermain dalam laga amal peringatan 100 Tahun Stadion Gajayana, Kota Malang, Minggu (18/1) sore.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan kepergian Kuncoro menjadi pukulan berat bagi keluarga besar Arema dan insan sepak bola Indonesia.

"Kami semua sangat syok dan terpukul. Cak Kun (sapaan Kuncoro) memulai karier profesionalnya di Stadion Gajayana. Hari ini Allah memanggilnya pulang di stadion yang sama, tepat di momen 100 tahun stadion ini," kata Yusrinal.

Manajemen Arema FC menyebut Kuncoro diduga mengalami serangan jantung.

Peristiwa tersebut terjadi seusai Kuncoro menuntaskan babak pertama laga amal bersama sesama legenda Arema, seperti Siswantoro, Hermawan, dan Doni Suherman.

Setelah pertandingan babak pertama berakhir, Kuncoro berjalan menuju bangku cadangan untuk beristirahat. Namun, tak berselang lama, dia tiba-tiba ambruk dan pingsan.

Melihat kejadian itu, perangkat pertandingan dan tim medis segera memberikan pertolongan pertama. Namun, kondisi Kuncoro tidak menunjukkan tanda-tanda membaik.

Kuncoro kemudian dilarikan ke RSUD Saiful Anwar Malang untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun, takdir berkata lain. Legenda Arema FC itu dinyatakan meninggal dunia.