Persik Kediri Perpanjang Kontrak Ezra Walian hingga 2029

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Manajemen Persik Kediri memastikan kapten tim Ezra Walian tetap berseragam Macan Putih hingga 2029. Keputusan tersebut diambil setelah manajemen menilai kontribusi dan peran penting Ezra dalam menjaga stabilitas tim di kompetisi BRI Super League.

Manajer Tim Persik Kediri M Syahid Nur Ichsan mengatakan perpanjangan kontrak tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kepemimpinan Ezra sejak bergabung dengan Persik.

"Sejak kedatangannya Ezra memperlihatkan dedikasi luar biasa. Selain melalui penampilan impresif saat di lapangan, tapi juga sebagai seorang pemimpin di ruang ganti," ujar Syahid, Senin (19/1).

Menurut Syahid, keputusan mempertahankan Ezra juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang Persik Kediri dalam menjaga kekuatan skuad di masa depan.

"Kehadirannya sudah sering membantu tim pada saat-saat krusial. Perpanjangan kontrak ini menjadi komitmen Persik Kediri untuk mempertahankan skuad terbaiknya," katanya.

Sementara itu, Ezra Walian mengaku bersyukur atas kepercayaan yang kembali diberikan manajemen Persik. Pemain berusia 28 tahun tersebut menyebut Persik Kediri telah menjadi rumah keduanya.

"Bangga bisa mendapatkan kepercayaan untuk bisa terus berkostum Persik Kediri. Kepercayaan ini, membuat saya semakin termotivasi untuk terus meningkatkan performa bermain, bekerja lebih keras, dan memberikan kontribusi terbaik di setiap pertandingan," ujar Ezra.

Ezra juga menyampaikan terima kasih kepada Persikmania, manajemen, pelatih, serta seluruh rekan setim yang selama ini terus memberikan dukungan.