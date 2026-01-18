Arema FC Lepas Ian Puleio Araya di Bursa Transfer Paruh Musim

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC resmi melepas salah satu legiun asingnya, Ian Puleio Araya, pada jendela bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/2026.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi, yang akrab disapa Inal, mengatakan keputusan melepas pemain asal Argentina tersebut diambil setelah melalui proses evaluasi bersama tim pelatih serta komunikasi dengan sang pemain.

"Setelah melalui komunikasi dan pertimbangan bersama, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak demi kebaikan bersama," kata Inal, Sabtu (17/1).

Ian Puleio direkrut Arema FC pada awal musim kompetisi 2025/2026. Selama membela Singo Edan, pemain yang berposisi utama sebagai sayap kanan itu mencatatkan 15 penampilan dengan total 844 menit bermain.

Dari jumlah tersebut, Ian berhasil menyumbangkan dua gol dan satu assist. Gol terakhirnya bersama Arema FC tercipta saat menghadapi Persik Kediri di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.

Gol tersebut menjadi penentu kemenangan Arema FC dengan skor 2-1 sekaligus mengakhiri tren negatif Singo Edan saat tampil di kandang sepanjang musim ini.

Ian Puleio menjadi pemain asing kedua yang dilepas Arema FC pada paruh musim, setelah sebelumnya manajemen juga mengakhiri kerja sama dengan bek asal Brasil, Yann Motta.

Manajemen Arema FC menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan Ian selama memperkuat tim. Diharapkan Ian mampu meraih kesuksesan bersama klub barunya.