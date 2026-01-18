Profil Adrian Luna, Gelandang Baru Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Manajemen Persik Kediri resmi merekrut gelandang serang asal Uruguay Adrian Luna untuk memperkuat skuad Macan Putih menjelang putaran kedua BRI Super League 2025/2026.

Adrian Luna mengaku senang bisa bergabung dengan Persik Kediri dan menilai kepindahannya ke Indonesia sebagai kesempatan yang sangat baik dalam karier sepak bolanya.

"Ini akan menjadi pengalaman yang berbeda bagi saya, negara yang berbeda, kultur yang berbeda. itu bagus, saya senang berada di sini," kata Adrian Luna, Sabtu (17/1).

Pemain berusia 33 tahun tersebut datang ke Persik Kediri dengan membawa pengalaman panjang di berbagai kompetisi internasional. Dalam tiga musim terakhir, Adrian menjadi sosok penting Kerala Blasters FC di Liga India.

Bersama klub tersebut, Adrian mencatatkan 87 penampilan dengan torehan 15 gol dan 27 assist, serta dipercaya mengemban ban kapten tim.

Selain di India, Adrian juga pernah berkarier di Australia bersama Melbourne City FC. Ia turut berperan dalam keberhasilan klub tersebut menjuarai kompetisi musim 2020/2021.

Sebelum berpetualang ke India dan Australia, Adrian Luna memulai karier profesionalnya di Uruguay bersama Defensor Sporting. Dia kemudian melanjutkan karier ke Spanyol dengan bergabung ke Espanyol dan sempat menjalani masa peminjaman di sejumlah klub seperti Gimnàstic dan Sabadell.

Setelah kembali ke Amerika Selatan, Luna memperkuat sejumlah klub ternama di Uruguay dan Meksiko, di antaranya Nacional, Veracruz, dan Venados FC.