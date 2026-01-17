Persebaya Future Lab Nilai John Herdman Momentum Emas Bangun Sepak Bola Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepala Persebaya Future Lab Ganesha Putera menilai penunjukan John Herdman sebagai pelatih tim nasional Indonesia senior dan U-23 harus dimanfaatkan sebagai momentum emas untuk mengakselerasi pembangunan struktur pembinaan sepak bola nasional.

“Pastinya dengan kapabilitas beliau, dengan reputasi beliau, sumbangan saran dan analisis John Herdman terhadap sepak bola Indonesia akan sangat bermanfaat,” kata Ganesha

Menurut Ganesha, meskipun fokus utama Herdman adalah mengejar prestasi Timnas Indonesia di level senior dan U-23, pengalaman internasional yang dimiliki pelatih asal Inggris tersebut harus diserap secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional.

Dia menilai rekam jejak Herdman di level dunia akan memberikan perspektif baru dalam pengembangan bakat lokal Indonesia.

“Analisis mendalam dari John Herdman sangat dinantikan, terutama setelah beliau melihat langsung kondisi liga dan karakteristik pemain Indonesia, lalu menghubungkannya dengan tuntutan sepak bola level dunia,” ujarnya.

Ganesha menekankan pentingnya eksploitasi positif terhadap seluruh pengetahuan, pengalaman, dan kapabilitas yang dibawa Herdman agar standar permainan pemain muda Indonesia dapat semakin mendekati level sepak bola top dunia.

Dia berharap penunjukan Herdman tidak berhenti pada target jangka pendek, melainkan diikuti dengan proses transfer ilmu yang nyata kepada pelatih lokal dan pengelola akademi sepak bola di Indonesia.

“Harapannya ada transfer pengetahuan yang jelas, sehingga pembinaan usia muda di Indonesia punya karakter yang kuat dan arah yang jelas,” kata Ganesha.